Новую площадку для сдачи нормативов ГТО открыли под Хабаровском ФОТО: Спорт - норма жизни

Новую площадку для сдачи нормативов ГТО открыли под Хабаровском. Она находится в селе Бычиха. Обустройство территории провели в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт - норма жизни».

- Теперь жители района смогут тренироваться в силовой гимнастике, готовиться к сдаче норм ГТО, заниматься общей физической подготовкой. Для этого на площадке установили комплекс разноуровневых перекладин, турников и брусьев. Также поставили лавки для пресса, скамейки для наклонов. Сделали и сектор для прыжков в длину, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, выполнение нормативов ГТО направлено на приобщение жителей к здоровому образу жизни. Такой подход стимулирует рост спортивных достижений местных жителей. К слову, в рамках проекта планируют к 2024 году увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55 процентов от общей доли населения региона.