Обстановка в Хабаровске 28 сентября 2020: дорожные работы, отключения воды, заболеваемость Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 28 сентября 2020 года, в Хабаровске зафиксировали отключение холодной воды в доме №40 на улице Ленина. По разным техническим причинам нет горячей воды в 12 жилых домах, двух лечебных учреждениях и одном учебном заведении в разных районах города.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 36 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре 8278 человек. Жителей и гостей краевой столицы убедительно просят соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

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