В Хабаровске простятся с Ириной Шапиро Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске простятся с Ириной Шапиро. Вице-мэр краевой столицы скончалась после продолжительной болезни на 61-м году жизни. Врачи до последнего момента делали все возможное, чтобы ее спасти, но болезнь оказалась сильнее.

Ранее в пресс-службе городской администрации сообщали, что Ирина Анатольевна работала в качестве начальника отдела здравоохранения, начальника управления здравоохранения с 2002 по 2015 годы. Потом занимала пост заместителя мэра, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом, а в октябре 2018 года приняла должность вице-мэра Хабаровска, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам. Работала на этом посту до последнего дня.

О ней останется только светлая память. Родным и близким Ирины Анатольевны выражают искренние соболезнования.