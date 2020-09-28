Почта России проведет дальневосточную онлайн конференцию для бизнеса Фото: Почта России

30 сентября онлайн-встреча будет посвящена услугам и сервисам Почты России, которые позволяют ритейлу успешно развивать дистанционную торговлю, максимально эффективно использовать такой важный канал продаж и продвижения товаров, как маркетплейс, быстро подключаться к логистическим сервисам Почты России.

Эксперты Почты России и представители дальневосточных компаний расскажут об успешных кейсах интеграции интернет-магазинов с Почтой России, поделятся рекомендациями как заработать предпринимателям, не обладая собственной службой доставки. Отдельной темой диалога станут цифровые решения и перспективы для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке с началом работы Логистического почтового центра в Хабаровске.

Во время онлайн-трансляции слушатели смогут выиграть стильные зонты от организаторов. Для этого достаточно зарегистрироваться на вебинар - в прямом эфире модератор проведет розыгрыш трех призов с помощью генератора случайных чисел.

Спикерами выступят:

- Анастасия Кожеурова, и. о. заместителя директора по электронной коммерции макрорегиона «Дальний Восток» Почты России, Хабаровск;

- Юрий Ванеев, заместитель директора по логистике макрорегиона «Дальний Восток» Почты России, Хабаровск;

- Дмитрий Учускин, предприниматель, владелец интернет-магазина по продаже слаймов, Хабаровск;

- Тимур Вафин, заместитель директора интернет-магазина «Автоальянсопт», специализирующегося на поставке запасных частей.

К участию приглашаются интернет-магазины, дистрибьюторы, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России.

Начало проведения вебинара: 17:00 по владивостокскому времени (10:00 по московскому времени).

Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration/.