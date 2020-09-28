Почта России проведет дальневосточную онлайн конференцию для бизнеса
Фото: Почта России
30 сентября онлайн-встреча будет посвящена услугам и сервисам Почты России, которые позволяют ритейлу успешно развивать дистанционную торговлю, максимально эффективно использовать такой важный канал продаж и продвижения товаров, как маркетплейс, быстро подключаться к логистическим сервисам Почты России.
Эксперты Почты России и представители дальневосточных компаний расскажут об успешных кейсах интеграции интернет-магазинов с Почтой России, поделятся рекомендациями как заработать предпринимателям, не обладая собственной службой доставки. Отдельной темой диалога станут цифровые решения и перспективы для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке с началом работы Логистического почтового центра в Хабаровске.
Во время онлайн-трансляции слушатели смогут выиграть стильные зонты от организаторов. Для этого достаточно зарегистрироваться на вебинар - в прямом эфире модератор проведет розыгрыш трех призов с помощью генератора случайных чисел.
Спикерами выступят:
- Анастасия Кожеурова, и. о. заместителя директора по электронной коммерции макрорегиона «Дальний Восток» Почты России, Хабаровск;
- Юрий Ванеев, заместитель директора по логистике макрорегиона «Дальний Восток» Почты России, Хабаровск;
- Дмитрий Учускин, предприниматель, владелец интернет-магазина по продаже слаймов, Хабаровск;
- Тимур Вафин, заместитель директора интернет-магазина «Автоальянсопт», специализирующегося на поставке запасных частей.
К участию приглашаются интернет-магазины, дистрибьюторы, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России.
Начало проведения вебинара: 17:00 по владивостокскому времени (10:00 по московскому времени).
Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration/.