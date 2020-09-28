Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 сентября 2020: лечатся 96 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 28 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 218 человек. Из них у 96 человек официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписанных пациентов нет, госпитализировали одного.

- В реанимационном отделении сейчас 16 пациентов. У двух человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 120 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки поступило 15 пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 20 пациентов, у которых диагностирован COVID-19, из них пятеро - это дети. Выписали по выздоровлению два человека. Жителей Комсомольска -на- Амуре убедительно просят принимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию, чаще мойте руки, проветривайте помещения.