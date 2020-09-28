Пьяный водитель врезался в металлический отбойник в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Пьяный водитель врезался в металлический отбойник в Хабаровске. По предварительной информации, дорожное происшествие случилось вчера, 27 сентября 2020 года, после полуночи. Автомобиль Toyota Hiace в районе дома №97 А на улице Краснореченской наехал на препятствие, а потом иномарка перевернулась.

- В результате аварии пострадал водитель иномарки. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы. Лечение он будет получать амбулаторно. Экспертиза подтвердила, что на момент происшествия мужчина был пьян. Стаж его вождения с 2015 года, водительские права при нем были, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, не садитесь руль после употребления спиртного. Поездка в пьяном виде может закончиться трагедией.