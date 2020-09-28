В селе Рощино под Хабаровском достроят станцию очистки воды Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Станцию очистки изначально должны были возвести в рамках проекта «Чистая вода» с федеральным финансированием. Однако на каком-то этапе не был выполнен ряд важных условий, и районная администрация данное финансирование не получила. В итоге станцию начали строить за счет муниципального бюджета, и вот, денег не хватило в самом конце - когда станция уже была готова на 99%.

- Ситуация сложилась парадоксальная - почти все готово, но станция до сих пор не работает. При этом объект социально значимый, его ждут люди, а в Рощино живут около четырех тысяч человек, - подчеркнули в краевом министерстве ЖКХ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев поручил достроить станцию и заявил, что бюджету окажут необходимую финансовую поддержку в виде 35 миллионов рублей, выделенных из краевой казны. Как отмечают в пресс-службе правительства края, станция в Рощино - не единственная в регионе, подобные объекты в рамках проекта «Чистая вода» возводят в поселках Гаровка-1 под Хабаровском и Многовершинный в Николаевском районе. Они уже готовы на 71% и 100% соответственно и позволят дополнительно обеспечить качественной питьевой водой еще как минимум две тысячи человек.