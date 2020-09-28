Бортом санавиации экстренно эвакуировали пациента из Тугуро-Чумиканского района Фото: Правительство Хабаровского края

Бортом санавиации экстренно эвакуировали пациента из Тугуро- Чумиканского района. Вертолет с медиками отправился за мужчиной вчера утром, 27 сентября 2020 года. Доставить его в краевую столицу из Чумикана необходимо было по медицинским показаниям.

- Воздушное судно отправилось в рейс в 10 часов утра. Вместе с экипажем на борту вертолета находились спасатели Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России и медицинские работники территориального центра медицины катастроф, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Рейс выполняли с соблюдением всех мер личной безопасности. В Хабаровск вертолет вернулся в 18:30. В краевой столице пациента встретили врачи скорой помощи, которые и доставили мужчину в больницу. За время полета состояние пациента не ухудшилось.