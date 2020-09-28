В Хабаровске больше 40 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске больше 40 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ. Всего болеют 312 детей. Тем не менее, по сравнению с прошлой неделей (21-25 сентября), заболевших меньше. Для сравнения - неделю назад на карантин был закрыт 131 класс, болело больше тысячи детей.

- Занятия прекращаются на срок до семи дней (из которых пять - учебные) в случае, когда в классе из-за болезни на учебу не выходит более 20 процентов детей, - напомнили в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в школах Хабаровска принимают противоэпидемические меры. Так, организовали утренние фильтры, санобработку поверхностей и классов, работают обеззараживатели воздуха, в наличии санитайзеры. Чтобы развести ученические потоки, скорректировали расписания уроков и графики питания. Педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции и норм личной гигиены.