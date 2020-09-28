Вылечившийся от коронавируса мэр Биробиджана приступил к работе Фото: администрация Биробиджана

Вылечившийся от коронавируса мэр Биробиджана приступил к работе с 28 сентября. На больничном Александр Головатый был с 1 сентября. Ранее о своем заболевании и о ходе лечения градоначальник сообщал в своем аккаунте в Instagram.

- Почти три недели проходил лечение в инфекционной больнице, потом дома, - рассказал Александр Головатый. - Три раза сдавал тест на коронавирус, и все они показали отрицательный результат. С сегодняшнего дня врачи разрешили приступить к работе.

К слову, вернувшись на работу, глава мэрии Биробиджана провел ряд совещаний со своими заместителями, поручил отработать обращения горожан, которые поступали к нему в Instagram, пока он находился в больнице. В планах градоначальника объезд по городу, во время которого посмотрят, как провели ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», ход строительства площадки под ФОКОТ, ремонтные работы территории рядом со скейт-парком и не только.