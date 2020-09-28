Хабаровчане не одобрили строительство питомника для бездомных собак в спальном районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровчане не одобрили строительство питомника для бездомных собак в спальном районе. За несколько дней множество обращений поступило от жителей Индустриального района непосредственно Михаилу Сидорову, председателю Хабаровской городской думы седьмого созыва.

Основная просьба несогласных - не допустить строительство приюта для бродячих животных практически под окнами жилых домов. К слову, участок под строительство предложили в администрации города.

Жители выступили категорически против размещения питомника практически среди жилых домов спального микрорайона. По большей части горожане опасаются шумного соседства и возможного неприятного запаха. Отметим, что 24 сентября прошла встреча инициативной группы жителей города с представителями мэрии, Индустриального района, департамента архитектуры, зоозащитников и СМИ. В администрацию города направят ходатайство о поиске другого участка для данного предприятия, который бы не создавал неудобств жителям города.