Деньги на выплаты многодетным семьям Хабаровский край получит из федерального центра Фото: Мария ЛЕНЦ

Деньги на выплаты многодетным семьям Хабаровский край получит из федерального центра. Речь идет о ежемесячной финансовой поддержке родителей, у которых родился третий ребенок. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

- Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

По последним данным, в регионе многодетных семей более 18 тысяч. Среди мер поддержки родителей ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей, предусмотренная национальным проектом «Демография». Пособие выплачивают, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас ежемесячно по 15248 рублей получают 10363 семьи. Из них 2184 семьи оформили эту выплату в 2020 году.

Напомним также, Хабаровскому краю на поддержку многодетных семей на этот год выделено дополнительно 255,5 миллиона рублей. Всего федеральная поддержка в 2020 году составит 1,47 миллиарда рублей.