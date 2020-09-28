В Хабаровске назвали дату прощания с Ириной Шапиро Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске простятся с Ириной Анатольевной Шапиро. Напомним, о ее кончине стало известно вчера, 27 сентября 2020 года. Врачи долго боролись за ее жизнь, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

- Прощание с Ириной Анатольевной состоится 30 сентября в ритуальном зале Специализированного комбината коммунального обслуживания. Начало в 11:30. Адрес: улица Карла Маркса, 168, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Тех, кто примет решение поучаствовать в прощании, просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что Ирина Анатольевна работала в качестве начальника отдела здравоохранения, начальника управления здравоохранения с 2002 по 2015 год. Потом занимала пост заместителя мэра, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом, а в октябре 2018 года приняла должность вице-мэра Хабаровска, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам. Работала на этом посту до последнего дня.