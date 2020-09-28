В ЕАО начали реставрировать Волочаевский мемориал Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии начали реставрировать Волочаевский мемориал. Сооружение установили в 1928 году в память о сражении 5-14 февраля 1922 года. Оно находится на сопке Июнь- Корань в память об одном из решающих боев в Гражданской войне на Дальнем Востоке.

- Ранее было немало разговоров о том, что сооружение нужно привести в порядок. Обратить на него внимание смогли только в этом году. Из федерального бюджета на реставрационные работы на этом объекте выделили 25 миллионов рублей, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

На сегодняшний день подготовили площадку под реставрацию, демонтировали конструкции крыши одноэтажного здания, старые полы первого этажа. Работы по реставрации Волочаевского памятника-музея планируют завершить до 1 октября следующего года.