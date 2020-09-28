Россельхозбанк призвал IT-компании создавать сервисы для малых и средних агропромышленников

Крестьянско-фермерские хозяйства, в отличие от крупного бизнеса, не обладают возможностями и ресурсами для внедрения масштабных решений для цифровизации АПК, сообщила в рамках конференции ЦИПР-2020 заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ) Любовь Любаева.

В ходе своего выступления на круглом столе «Умное сельское хозяйство: от колхоза к цифре», который состоялся в рамках ЦИПР, она рассказала, что технологические компании, создающие сервисы для АПК, в основном нацелены на крупные агрохолдинги и не рассчитывают на массовое производство доступных решений для мелких фермеров. При этом по итогам 2019 года доля таких фермеров в производстве продукции АПК достигла 14% и продолжит расти.

- Существующие сервисы чаще всего сложно адаптировать, и необходимо трансформировать их с учетом потребностей потребителей. При этом сами фермеры с недоверием относятся к сложным и дорогим приложениям, 90% функционала им не требуется, кроме того, у них элементарно не хватает времени и ресурсов на масштабное пилотирование и внедрение даже уже существующих технологических решений. Необходимо создавать коробочные продукты, которые решают точечные проблемы аграриев, - сказала она.

В числе основных проблем фермеров Любовь Любаева назвала дефицит и сложности поиска и найма персонала, вопросы поиска поставщиков и сбыта продукции, а также автоматизацию различных процессов на фермах.

Заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка отметила, что Россельхозбанк готов интегрировать такие решения в экосистему цифровых сервисов, которая предназначена для малых и средних компаний в сфере АПК. Сегодня система уже аккумулирует целый ряд как собственных, так и партнерских IT-продуктов, в числе которых технологии автоматизированного управления фермой, «точного земледелия», подбора семян, маркетплейс для фермерской продукции, сервис для найма персонала, телеветеринарные сервисы и многое другое.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходила с 23 по 25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде. В рамках ЦИПР-2020 участники обсудили роль человека в цифровую эпоху, взаимосвязь цифровых технологий и среды, а также цифровую трансформацию социальной сферы. В этом году мероприятие состоялось при поддержке Россельхозбанка, который стал официальным банком конференции.