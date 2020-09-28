Жительница Хабаровского края полгода была на крючке у мошенников Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница Хабаровского края полгода была на крючке у мошенников. По предварительной информации, началось все со звонка якобы представителя инвестиционной компании. Незнакомая женщина смогла убедить 64-летнюю потерпевшую вложить деньги в успешный инвестиционный проект и получить существенную прибыль от одной из торговых компаний.

- Заявительница заинтересовалась предложением. Желая получать прибыль, в течение полугода пострадавшая переводила на мобильные номера лжеинвестиционной компании свои сбережения с помощью электронной платежной системы. За полгода общения с аферистами пенсионерка успела перевести больше миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.