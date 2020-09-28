Жители Хабаровска в рамках акции смогут бесплатно протестировать свои тонометры Фото: Предоставлено

1 октября 2020 года Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области» проводит социальную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции – донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

В день акции специалисты (ФБУ «Хабаровский ЦСМ») Росстандарта на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением (за исключением запястных). Адрес проведения г. Хабаровск ул. Карла Маркса дом 65, офис 219, время проведения с 8.30-15.30.

Обращаем Ваше внимание, что проведение акции осуществляется с соблюдением противоэпидемиологических мер, масочный режим обязателен.