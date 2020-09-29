ОРВИ сдает позиции в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОРВИ сдает позиции в Хабаровске. По последним данным, эпидпорог превышен на 19,1 процента. В целом за период с 21 по 27 сентября к врачам с симптомами заболевания обратились 4579 горожан. По сравнению с прошлой неделей ОРВИ заразились на 406 человек меньше.

- По статистике, заболевших в возрастной группе от 0 до двух лет - 753 человека, от трех до шести лет - 1009, от семи до 14 лет - 1217, а в категории от 15 лет и старше насчитывается 1600 пациентов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Хабаровске грипп с большей долей вероятности начнет атаку в ноябре. На сегодняшний день продолжается прививочная кампания. Вакцину должны получить около 60 процентов населения Хабаровска и 75 процентов граждан, находящихся в группе риска - работников отрасли образования, транспорта, здравоохранения, торговли, детей, учащихся школ и вузов, пожилых людей и горожан, страдающих хроническими заболеваниями. К слову, пока в городе нет случаев заболевания гриппом.