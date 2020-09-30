Обстановка в Хабаровском крае на 30 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 сентября, в Хабаровске без осадков, ночью +5 +7, днем +14 +16, ветер юго-западный, западный 10-15 м/с. На юге региона ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью +3 +8, днем +13 +19, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах без осадков, ночью +1 +8, днем +12 +19, ветер западный, юго-западный 4-11 м/с. На севере края местами небольшой дождь (Охотский МР – без осадков), ночью 0 +8, днем +7 +16, ветер западный, северо-восточный 3-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 15 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусом по данным на вечер 30 сентября составляет 12007. Из них вылечившихся 9636.