Прокуратура выявила нарушения прав осужденных в Хабаровском крае Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Прокуратура выявила нарушения прав осужденных в Хабаровском крае. Недочеты выявили в одной из колоний во время проверки. В частности они были связаны с несоблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Во время осмотра общежитий отметили, что не во всех помещениях есть достаточное количество мебели, а именно не хватает табуретов, тумб для хранения личных вещей осужденных. Требуются ремонтные работы, отмечены следы протекания кровли жилых помещений, отслоение лакокрасочного покрытия стен и потолка, - рассказали в краевой прокуратуре.

В пищеблоке не соблюдают санитарные нормы - в мясном и варочном цехах нет раковины, а в овощном - нет горячей воды. В туалетной комнате не работает вентиляция, а в варочном цеху используют котел без локальной вытяжной системы. В помещении процедурного, рентгеновского кабинетов, клинической лаборатории повреждения стен в виде трещин, отсутствует горячая вода. По итогам проверки начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю внесли представление.