В Хабаровске из горящего коттеджа спасли двух человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске из горящего коттеджа спасли двух человек. По предварительной информации, сообщение на пульт пожарной охраны поступило сегодня утром, 30 сентября. По сигналу огнеборцы отправились в поселок Березовка на улицу Юбилейную.

По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном доме. Пламенем была объята крыша здания. Пожарные приступили к тушению и вскоре смогли остановить распространение огня. В ходе разведки задымленных помещений обнаружили женщину и пожилого мужчину, которые передали бригаде «скорой помощи». Пострадавших доставили в больницу.

- Ликвидировать возгорание смогли почти через два часа после прибытия на место происшествия. Площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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