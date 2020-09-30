Обстановка в Хабаровске 30 сентября 2020: дорожные работы, заболеваемость, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 30 сентября 2020 года, в Хабаровске отключений холодной воды не зафиксировали, горячая вода отсутствует в 11 жилых домах районах города и в одном детском саду.

- Сегодня дорожные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулке Смены и в переулке Ульчский. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 29 сентября COVID-19 диагностировали у 46 жителей Хабаровска. Всего количество заболевших с начала пандемии в краевом центре – 8368 человек. Жителей и гостей краевой столицы убедительно просят соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.