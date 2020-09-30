В Хабаровске осудят экс-начальника службы пути «Трамвайно-троллейбусного управления» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят экс-начальника службы пути «Трамвайно-троллейбусного управления». Его обвиняют в мошенничестве.

- По версии следствия, Фигурант одновременно занимал пост начальника в управлении и был учредителем и директором коммерческой организации. Он использовал свое служебное положение и с июля 2016 года по ноябрь 2017 года похитил больше 15 миллионов рублей, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Из материалов дела следует, что обвиняемый закупил для нужд предприятия рельсы, которые ранее уже были в эксплуатации, по цене новых. Следствием собрана достаточная доказательственная база. На сегодняшний день уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится в суде, где его рассмотрят по существу.

В начале сентября 2020 года сообщалось, что расследование уголовного дела закончилось.