В Хабаровском крае сдали новые скверы и спортплощадки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сдали новые скверы и спортплощадки. Они будут находиться в Бикине и Эльбане. Общественные пространства обустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Эльбан и Бикин участвуют в проекте по формированию комфортной городской среды уже не первый год. Местные жители сами определили зоны для благоустройства путем голосования. К слову, в Бикине ремонтируют сразу пять общественных пространств - два сквера, две пешеходные зоны и парадную площадку у Мемориала боевой Славы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, с 2019 года проект по «Формированию комфортной городской среды» реализуют по линии нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году планируют привести в порядок 118 общественных пространств. На сегодняшний день сдали уже 69 объектов. К 2024 году в регионе обустроят не менее 445 общественных пространств.