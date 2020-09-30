Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре 30 сентября 2020: река поднялась до 704 сантиметров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По данным на утро 30 сентября 2020 года, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре на отметке в 704 сантиметра. По прогнозам гидрологов, на реке Амур у Города юности смещение гребня паводка ожидается 1-2 октября. Вода может подняться до отметок в пределах 710-720 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре действует режим ЧС. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На реке Амур у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 сантиметров. По данным на утро 30 сентября, уровень реки опустился уже до отметки в 530 сантиметров.

Отметим также, что гребень амурского паводка проходит в Нанайском районе ниже поселка Малмыж. Затоплены поймы рек Уссури (Вяземский и имени Лазо районы), Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,2-1,5 метра. Подъем воды до отметки категории неблагоприятного явления в 500 сантиметров ожидается 30 сентября в Ульчском районе у села Тахта. Также 11-13 октября в Николаевском районе у Николаевска-на-Амуре ожидаются уровни воды 220-250 сантиметров.