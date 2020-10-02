Автоугонщик в Хабаровске на чужой машине врезался в забор Фото: Иван ВИСЛОВ

Автоугонщик в Хабаровске на чужой машине врезался в забор. Злоумышленник бросил иномарку и скрылся с места происшествия, двери были открыты, а на пассажирском кресле валялись ключи. Автомобиль обнаружили жильцы дома на улице Черноморской, которые и позвонили в полицию.

Прибывшие на место автоинспекторы установили собственницу машины. Она рассказала, что иномаркой пользуется ее близкий знакомый. Со слов молодого человека, автомобиль он оставлял на парковке во дворе на улице Трехгорной. Два дня назад к нему обратился приятель с просьбой пожить какое-то время в салоне автомобиля. Потерпевший согласился и отдал знакомому ключи, чтобы тот мог запускать печку и заряжать мобильный телефон. Факт угона стал для хабаровчанина неприятным сюрпризом.

- Подозреваемого в автоугоне уже задержали. Его ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу и угоны машин. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.