Обстановка в Хабаровске 2 октября 2020: дорожные работы, заболеваемость, отключения воды Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 2 октября 2020 года, в разных районах краевой столицы в 15 жилых домах нет горячей воды. Также подачу ресурса ограничили в двух административных зданиях и одном учебном заведении. Отключения связны с техническими причинами.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулках Смены и Ульчский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным на 1 октября, за сутки COVID-19 диагностировали у 79 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре - 8483 человека. Хабаровчан призывают соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию и масочный режим.