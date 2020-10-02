Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре 2 октября 2020 года: Амур на отметке в 702 сантиметра Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По данным на утро 2 октября 2020 года, уровень воды у Комсомольска-на-Амуре на отметке в 702 сантиметра. По данным управления ГОЧС администрации города, за стуки уровень воды снизился на два сантиметра.

- Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе. У Комсомольска-на-Амуре в ближайшие два-четыре дня существенного изменения уровня воды не ожидается, ниже по течению продолжится подъем от 5 до 20 сантиметров, - рассказали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что 4-7 октября в Ульчском районе у села Циммермановка вода может достичь отметки в 720-730 сантиметров. На сегодняшний день затоплены поймы рек Уссури в районе имени Лазо, Кур, Тунгуска и Амгунь на глубину 0,2-1,3 метра. У Хабаровска уровень Амура, по данным на 2 октября 2020 года, на отметке 512 сантиметров.