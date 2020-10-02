В Хабаровском крае осудят получателя пособия по безработице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят получателя пособия по безработице. Мужчину обвиняют в мошенничестве с выплатой. По предварительной информации, разбирательства пройдут в Николаевске -на- Амуре.

- В ходе дознания установлено, что в июле 2019 года обвиняемый с целью получить пособие по безработице скрыл факт получения пенсии, предоставив заведомо ложные сведения в Центр занятости населения. Таким образом он похитил деньги в размере 67 тысяч рублей, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Сам фигурант вину в предъявленном обвинении признал полностью, добровольно частично возместил причиненный ущерб. Материалы уголовного дела уже находятся в суде на рассмотрении. За совершенный проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до двух лет. Окончательное решение по наказанию для него примет суд.