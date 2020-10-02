Для беременных хабаровчанок тренинг проведет уникальный врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для беременных хабаровчанок тренинг проведет уникальный врач. Ольга Лихачева - единственный в городе медик (не инструктор), обучающий женщин физической подготовке к родам. Она врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, преподаватель кафедры физической и медицинской реабилитации медицинского университета.

- Во время тренинга будущим мамам расскажут, как пользоваться компрессионным бельем, что собой представляет метод определения степени насыщения крови кислородом. Женщинам презентуют программу физической подготовки к родам («умный фитнес» для мам), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Будущие мамы поймут, зачем и как нужно «правильно дышать» при схватках, для чего нужны массажные мячи, как подготовить себя к родовой боли и повысить болевой порог. Встреча состоится в муниципальном центре работы с населением «Диалог» 3 октября. Адрес: улица Ильича, 3, начало в 17:00. Запись по телефону: 8-914-373-39-84.