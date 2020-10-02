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Общество

На Дальнем Востоке зародится новое движение

Название ему дали символическое «За ДВИЖ!»
Александр ШТААЛЬ
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На Дальнем Востоке зародится новое движение

На Дальнем Востоке зародится новое движение

Фото: Сергей ПЯТКОВ

На Дальнем Востоке зародится новое общественное движение, название которому дали символическое «За ДВИЖ!». Идею его создания озвучил сегодня, 2 октября, в прямом эфире радио «КП» главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов.

- Жители нашего региона, да и всей страны, истосковались по активным действиям. Отмечу - действиям конструктивным. Многие из митингующих в Хабаровске переключились бы на что-либо более полезное, если бы им была предложена альтернатива, - рассказал Владимир Чернышов.

Отметим также, что в создаваемой организации не будут собирать членских взносов. С другой стороны, участники движения смогут с пользой применить свои навыки и знания. Например, починить пенсионеру забор, помочь бабуле с продуктовым набором, взять шефство над непростым подростком и многое другое. Авторы идеи уже формируют интерактивную «Карту наших дел». Ее синхронизируют с популярными мессенджерами и соцсетями во всех субъектах нашего региона.