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На рыбзаводах Хабаровского края началась закладка икры осенней кеты

В рамках искусственного воспроизводства лососевых уже заложили 31,856 миллионов штук икры
Александр ШТААЛЬ
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На рыбзаводах Хабаровского края началась закладка икры осенней кеты

На рыбзаводах Хабаровского края началась закладка икры осенней кеты

Фото: Правительство Хабаровского края

На рыбзаводах Хабаровского края началась закладка икры осенней кеты. Работу выполняют в общей сложности девять организаций, специализирующихся на искусственном и товарном рыбоводстве тихоокеанского лосося. Из них три государственных - Анюйский, Гурский и Удинский рыбзаводы, и два частных.

- Рыбзаводы занимаются закладкой икры в целях сохранения ее запасов и поддержания популяции лососевых на территории региона. В рамках искусственного воспроизводства лососевых уже заложили 31,856 миллионов штук икры при плане 45,421 миллионов штук, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Отметим также, что выпуск молоди кеты частные заводы проводят в целях вылова вернувшихся взрослых особей через два-четыре года. Частными заводами края уже заложено на инкубацию 19,379 миллионов штук. Сбор икры рыбоводными предприятиями продолжается.