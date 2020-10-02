В Биробиджане уложили слой асфальта в районе железнодорожного вокзала Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане уложили выравнивающий слой асфальта в районе железнодорожного вокзала. Позже работы приостановили из-за ожидающегося дождя. Напомним, на территории близ вокзала работы проводят на деньги, полученные из федерального центра.

- Специалисты завершили укладку выравнивающего слоя асфальта. Так как сегодня по прогнозу дождь, работы здесь приостановлены. Как только погодные условия позволят, подрядчик завершит ремонт привокзальной площади, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что до конца октября отремонтируют территорию, примыкающую к зданию Института комплексного анализа региональных проблем (заезд со стороны улицы Ленина) и заезд и территорию рядом с областной поликлиникой.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.