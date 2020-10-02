Хабаровчан 3 октября приглашают на зарядку на стадионе имени Ленина

Хабаровчан 3 октября приглашают зарядку на стадионе имени Ленина ФОТО: ДССХК

Хабаровчан и гостей краевой столицы 3 октября приглашают на зарядку, которая пройдет в спортивном парке стадиона имени Ленина. Спортивная встреча пройдет в рамках краевой акции «Я выбираю спорт». Участвовать в ней будут в том числе и профессиональные спортсмены.

- В субботу жителей и гостей краевой столицы будут приветствовать профессиональные тренеры Федерации Северной ходьбы Хабаровского края. В воскресенье, 4 октября, в 10 часов утра начнется утренняя зарядка с участием спортсменов фитнес- клуба, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Напомним также, что в 10 часов утра каждые выходные стартуют утренние зарядки на спортивных площадках физкультурно- оздоровительных комплексов в Хабаровске и Комсомольске -на- Амуре.

Напомним, первые зарядки после пандемии прошли в середине сентября.