В Хабаровске на улицах Запарина и Воронежская уложат новый асфальт Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске на улицах Запарина и Воронежская уложат новый асфальт. Аварийные работы на участках энергетики уже провели. Полностью «залатать» дорожную одежду подрядчики обещают до конца текущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в ходе недавних гидравлических испытаний в краевой столице выявили три крупных повреждения на тепломагистралях. Кроме того, 18 сентября на Воронежской посреди дороги случился провал из-за повреждения на обратном трубопроводе ТМ-32. На время работ проезд по Воронежской полностью перекрыли. А 22 сентября на улице Запарина был поврежден трубопровод ТМ-25. Для устранения повреждения пришлось вскрыть дорогу. Из-за порыва тогда на поверхности дороги оказалось много воды. К слову, проезжающие мимо автолюбители даже запечатлели фонтан кипятка. На сегодняшний день траншея засыпана инертными материалами.