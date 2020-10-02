В Хабаровске при столкновении иномарки и автобуса пострадал человек Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске при столкновении иномарки и автобуса пострадал человек. Происшествие случилось на улице Тихоокеанской вчера днем, 1 октября. По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны улицы Стрельникова в сторону улицы Трехгорной. Водитель начал перестраиваться из левого ряда в правый, не уступил дорогу и врезался в автобус Yutong.

- В результате столкновения пострадала женщина-пассажир автобуса Yutong. Врачи диагностировали у нее закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом ребер, ушиб грудной клетки, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки сидел водитель, стаж вождения которого с 1974 года. Он был трезв, как и водитель автобуса.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении машинами.