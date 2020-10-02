Комсомольчанин забыл закрыть квартиру и остался без машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Комсомольчанин забыл закрыть квартиру и остался без машины. По предварительной информации, утром автовладелец обнаружил, что транспорта нет на месте, и сообщил об этом в полицию. По данному инциденту провели проверку и вскоре задержали подозреваемого в автоугоне.

- По ориентировке угнанную иномарку нашли в одном из жилых дворов. Там же стражи правопорядка задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время следствия выяснилось, что фигурант ночью вошел в подъезд многоквартирного дома. На лестничной площадке он обнаружил незапертую дверь одной из квартир, вошел в помещение. На глаза попалась мужская куртка, которую он и прихватил. В кармане одежды были ключи от автомобиля. Подозреваемый воспользовался брелоком сигнализации и по звуку охранного комплекса нашел автомобиль, который можно угнать. Расследование уголовного дела продолжается.