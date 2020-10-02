В ЕАО рассказали, как аферисты заманивают жертв выигрышем в лотерею Фото: Иван ВИСЛОВ

В ЕАО рассказали, как аферисты заманивают жертв выигрышем в лотерею. Один из пострадавших от рук мошенников обратился в полицию и рассказал, как попался на уловку. В социальной сети со страницы знакомой ему пришло сообщение, в котором был прикреплен файл. Мужчина перешел по ссылке в файле на сервис денежных переводов.

- В сообщении говорилось, что он якобы выиграл в лотерею 187 тысяч 900 рублей. Статус - «Готова к выдаче». Мужчина поверил и стал действовать по указаниям, которые появлялись во всплывающих диалоговых окнах. Требовалось ввести реквизиты банковской карты, а затем и код из смс-сообщений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Заявитель повторил операцию семь раз. Потом он обнаружил, что с его карты списали в общей сложности почти восемь тысяч рублей. После этого он позвонил знакомой, которая и рассказала, что ее страницу взломали. Идет расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».

Жителей региона убедительно просят не переходить по непроверенным ссылкам.