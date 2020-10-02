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Власти Хабаровского края задумались об ужесточении контроля за масочным режимом

За минувшую неделю в регионе выявили 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Александр ШТААЛЬ
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Власти Хабаровского края задумались об ужесточении контроля за масочным режимом

Власти Хабаровского края задумались об ужесточении контроля за масочным режимом

Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне, 1 октября, прошло совещание участников оперативного штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным Роспотребнадзора, примерно 80 процентов фактов инфицирования происходят из-за несоблюдения масочного режима. Между тем соблюдение масочного режима и социальной дистанции - это обязательные требования.

- Считаю, что нужно возобновить профилактические рейды в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. К нам поступают жалобы на то, что люди перестали носить маски, - отметила Татьяна Зайцева, руководитель краевого управления Роспотребнадзора.

От главного санитарного врача края поступило предложение увеличить число тестов на коронавирус с 2,5 до 4 тысяч в сутки.

- Предлагаю рекомендовать, подчеркну, рекомендовать, а не обязать, работодателей перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу, - озвучил еще одно решение Евгений Никонов, и.о. зампреда краевого правительства по социальным вопросам.

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