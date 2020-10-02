В Хабаровском крае дадут субсидии туристическим организациям Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае дадут субсидии туристическим организациям. Деньги получат предприниматели и компании, вложившие средства в ремонт и развитие туристической инфраструктуры. Финансирование выделяют на конкурсной основе по госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».

- Заявки будут принимать до 1 ноября 2020 года по адресу: 680000, Хабаровск, улица Фрунзе, 61, кабинет 105 А. Прием заявителей в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Информация по телефону: (4212) 32-72-80, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В этом году объем государственной поддержки составит 6,9 миллиона рублей. Получить субсидии можно на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов. Компенсировать можно расходы на строительство, ремонт и покупку строительных и сопутствующих материалов, необходимых для обустройства туристических баз, комплексов, холлов отелей, гостиниц и хостелов. Более подробная информация на сайте правительства края.