Неисправный кран стал яблоком раздора между продавцом и покупателем в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неисправный кран стал яблоком раздора между продавцом и покупателем в Хабаровском крае. По предварительной информации, в магазине отказались менять товар, ссылаясь на отсутствие чека. Клиент остался недоволен таким решением и обратился с жалобой в компетентное ведомство.

- Потребитель купил комплект для душа стоимостью 350 рублей. При установке оказалось, что резьбовое соединение неплотно прилегает в месте соединения, и вода протекает, что делает изделие непригодным к эксплуатации. Это и стало поводом для обращения в магазин с целью обменять неисправную конструкцию, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Продавец отказался менять товар из-за отсутствия у потребителя кассового чека. Однако специалисты ведомства расценили это как нарушение законодательства. В конце концов предприниматель принял верное решение и заменил товар с перерасчетом покупной цены.