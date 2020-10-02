В хабаровском городском дворце культуры прошел прием в честь Международного дня учителя Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровском городском дворце культуры прошел прием в честь Международного дня учителя. Участие в мероприятии принял Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Среди приглашенных гостей руководители учреждений образования Хабаровска, учителя, воспитатели детских садов и ветераны педагогического труда.

- Около шести тысяч профессиональных, активных, неравнодушных руководителей и педагогов воспитывают и обучают наших детей, - сказал Михаил Дегтярев в своем поздравлении. – Педагоги Хабаровска побеждают в престижных всероссийских и краевых конкурсах профмастерства, становятся лауреатами премий за достижения в педагогической деятельности. Школы Хабаровска входят в престижные всероссийские рейтинги лучших в России и ДФО, что доказывает высокий уровень профессионализма учителей.

В адрес педагогов звучали слова благодарности. Заслуги учителей отметили почетными грамотами и благодарностями, в том числе и от Законодательной думы Хабаровского края, регионального минобра, мэра города, председателя городской думы. Пять человек получили почетные знаки «За вклад в образование», а еще пять – ключи от служебных квартир.