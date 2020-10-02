Ирина Зикунова приняла участие в заседании комиссий Совета законодателей Российской Федерации Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова приняла участие в заседании комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной политики и по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству в формате видеоконференцсвязи.

По поручению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой члены совета обсудили обращения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» по вопросу совершенствования налоговых и регуляторных условий ведения предпринимательской деятельности.

Участие в заседании приняли председатель комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, председатель комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов и члены комиссии - руководители парламентов десяти регионов страны, представители Торгово-промышленной палаты РФ и другие приглашенные гости.

В результате обсуждения принято решение направить обращение в Государственную Думу с предложением при работе над проектом закона № 973160-7 «О внесении изменений в статьи 346 и 346 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» рассмотреть вопрос возможного увеличения средней численности наемных работников при применении патентной системы налогообложения с 15 до 30 человек с одновременным увеличением размера потенциально возможного годового дохода предпринимателя.

В числе предложений Правительству Российской Федерации также рассмотреть вопрос о пролонгации на 2021 год права налогоплательщикам исчислять по налогу на прибыль ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, при этом сохранить пороговое значение с 15 до 25 миллионов рублей, позволяющее организациям в 2021 году уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

- В этом году мы действительно беспрецедентно для кризисной ситуации приняли немало форматов поддержки предпринимательства в регионах. Это непосредственно прямая финансовая помощь, это отложенные расчеты. Все эти действия были нацелены на сохранение наличного состава субъектов предпринимательства. Вместе с тем мы должны понимать, что предпринимательский сектор действует в условиях рыночного саморегулирования и частной инициативы, основной частью которой является понятие риска. Я считаю, что принятое в ходе обсуждения решение - взвешенное и сбалансированное, - подчеркнула член комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики, председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Кроме того, спикер краевого парламента отметила целесообразность мероприятий по систематизации неналоговых платежей с целью законодательного закрепления правил установления, исчисления и взимания таких платежей. Это должно способствовать повышению эффективности их администрирования.