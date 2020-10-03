Обстановка в Хабаровском крае на субботу, 3 октября: погода, паводки, радиационный фон

Осень уже начала раскрашивать листья в свои любимые цвета Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае, по информации Дальневосточного УГМС, 3 октября пройдет спокойно. Откровенной плохой погоды не ожидается, хотя дожди, местами, как говорят синоптики, сильные испортят желто-зеленую идиллию в центральных и южных районах. В Хабаровске дождь, юго-западный ветер, 8-13 м/с. Ночью от +7ºС до +9ºС, днем от +12ºС до +14ºС.

В южных районах - дожди, местами сильные, ветер южный 8-13 м/с, ночью от +3ºСдо +10ºС, днем от +11ºС до +18ºС.

В центральных районах Хабаровского края также будет дождливо, ветер северный и северо-восточный, 7-14 м/с. Ночью от +2ºС до +10ºС, днем от +8ºС до +16ºС.

В северных районах края тоже пасмурно и дождливо, ветер северо-западный, 6-13 м/с. Ночью столбики термометров уйдут в «минус», от -3ºС до +6ºС. Днем от +7ºС до +15ºС .

На Амуре продолжается наводнение. На участке Елабуга – Комсомольск-на-Амуре уровень воды держится на отметке «опасное явление» и выше, на 13-52 см. Сейчас гребень паводка смещается на участке Нижнетамбовское – Циммермановка (Ульчский район).

У Хабаровска уровень Амура падает, утром субботы, 3 октября, он составил 504 см. В течение двух ближайших суток ожидается спад еще на 20-25 см.

Радиационный фон на территории края держится в пределах естественных значений, превышений не зафиксировано. Солнечная активность средняя, геомагнитное поле стабильное.