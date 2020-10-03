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Общество

Жители Хабаровского края стали чаще летать по программе льготных авиаперевозок

Из краевого бюджета были выделены дополнительные средства, чтобы поток авиапассажиров не спадал
Мария Ненашева
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Программа льготных северных авиаперевозок пользуется огромным спросом у жителей края

Программа льготных северных авиаперевозок пользуется огромным спросом у жителей края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает действовать краевая программа авиаперевозок по льготным ценам для жителей северных районов. Как сообщили в правительстве края, в сентябре, после снятия ограничений по коронавирусу, авиаперевозчик значительно нарастил объемы пассажиропотока. Так, в этот месяц было продано свыше 3700 билетов, из них 968 – по программе субсидированных перевозок. В сентябре 2019 года, для сравнения, северяне купили по льготной цене на 187 билетов меньше.

Видя востребованность программы, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, 22 сентября подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на финансирование программы. Для обеспечения авиаперелетов для жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко выделено еще 30,6 млн рублей. Напомним, в течение года северяне могут четыре раза слетать по льготным билетам. Тариф для взрослых – 4500 рублей за билет, для детей – 3000 рублей. Кстати, на рейсах 471 и 472 (между Николаевском и Хабаровском) из-за увеличения пассажиропотока было заменено воздушное судно – вместо L-410 с конца августа до середины сентября летал Ан-24.