За два месяца рейтинг Михаила Дегтярев вырос на 15 пунктов

Деятельность Михаила Дегтярева все больше жителей края оценивает положительно Фото: Правительство Хабаровского края

Рейтинг Михаила Дегтярева за два месяца работы на посту врио губернатора Хабаровского края вырос на 15 процентных пунктов, сообщает Фонд общественного мнения. По данным социологов, если 26 июля положительно оценили назначенного президентом главу края лишь 12 процентов опрошенных, то на 20 сентября таких было уже 27%. Снижается и процент отрицательно настроенных к Михаилу Дегтяреву жителей края: за два месяца показатель упал с 45% до 35%. Социологи отмечают, что ранее негативно настроенные граждане меняют позицию на «затрудняюсь с ответом».

Наиболее высока доля положительных оценок деятельности врио губернатора среди лиц старше 60 лет. Жителей края, которые бы считали, что Михаил Дегтярев справляется с обязанностями, также стало больше – с 23 до 37 процентов опрошенных.

Изменяется и отношение к протестующим: в среднем по краю им симпатизирует треть населения, в Хабаровске цифра выше. Однако среди симпатизирующих настроения неоднородные: лишь 29 процентов из тех, кто поддерживает протесты, негативно относятся к Дегтяреву, четверть – заявляет, что поддерживают и врио губернатора в его работе.