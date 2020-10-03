В Еврейской автономной области пострадавшие от наводнения начали получать выплаты

В Еврейской автономии приступили к ликвидации последствий паводка Фото: Правительство ЕАО

Первые выплаты поступили пострадавшим от паводка в ЕАО, сообщает пресс-служба областного правительства. Второго октября 326 жителей Ленинского района области первыми получили деньги – оценочные комиссии этого района обработали все необходимые документы раньше других районов. Общая сумма выплат превысила четыре миллиона рублей.

По данным правительства ЕАО, всего от высокой воды пострадали порядка пяти тысяч человек. Оценочные комиссии продолжают работу, им поставлена задача в кратчайшие сроки завершить обработку документов. Вопрос выплат областные власти держат на жестком контроле.

Сейчас гребень амурского паводка, пройдя через Еврейскую автономию и по нескольким населенным пунктам Хабаровского края, смещается к Николаевскому району, оттуда большая вода уйдет в Амурский лиман. В ЕАО и Хабаровском крае действует режим межрегиональной чрезвычайной ситуации, что позволяет получать федеральную помощь в большем объеме, чем если бы действовали режимы региональных ЧС.