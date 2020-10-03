Депутаты Законодательной думы Хабаровского края запретили себе нанимать в помощники близких родственников

Закон о запрете нанимать близких родственников был принят единогласно Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На заседании Законодательной думы Хабаровского края был принят антикоррупционный закон. Депутатам думы запрещено нанимать в качестве помощников близких родственников. Речь идет о родителях, супругах, детях, братьях, сестрах, а также о родственниках со стороны второй половины – родителях, детях и супругах детей. В случае, если народный избранник все-таки заключит срочный трудовой договор с родней, ему придется досрочно сложить полномочия.

Законодательная инициатива была разработана прокуратурой Хабаровского края. Представляя законопроект, прокуратура подчеркнула, что он призван предотвратить конфликт интересов. Депутаты поддержали законопроект единогласно.