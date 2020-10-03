В Биробиджане спасли собаку, запутавшуюся в колючей проволоке

Уличный пес оказался в колючей ловушке из-за длинной шерсти. Фото: МЧС по ЕАО

Сотрудники МЧС по ЕАО не первый раз выезжают на просьбы помочь попавшим в беду животным. Вот и в этот раз звонивший в службу спасения сообщил о жалобном вое, доносящимся из заброшенного дома по ул. Озерной в Биробиджане. По словам заявителя, собака скулит уже несколько суток, явно случилось что-то плохое.

На место выехали спасатели Максим Гольцов и Павел Бородин. Пострадавшего обнаружили быстро: черно-белый лохматый пес запутался в колючей проволоке и оказался прикован к забору. Спасатели достали инструмент и приняли аккуратно освобождать бедолагу. Несмотря на то, что пес просидел в ловушке несколько дней и явно ослаб от голода, он рванул со всех ног, едва почуяв волю.

- Никогда не проявляйте агрессии в сторону животных и не позволяйте это делать окружающим. Исключение – если необходима самозащита, - напомнили в пресс-службе МЧС по ЕАО. – Если увидели, что животное попало в беду, не проходите мимо. Вызовите спасателей, обратитесь к ветеринарам, если животное пострадало.

В то же время спасатели предупреждают: собака, кошка или любое другое животное может не осознавать добрых намерений человека и начать защищаться. Поэтому следует помнить и о собственной безопасности: накинуть и удерживать плотную ткань на голове животного, надеть защитные перчатки. А уже если речь о диком звере, тут однозначно нужно вызывать специалистов.