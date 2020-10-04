Обстановка в Хабаровском крае на воскресенье, 4 октября: погода, паводки, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

По информации метеорологов 4 октября в Хабаровске ночью ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, температура ночью от +5 до +7, днем от +13 до +15, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В южных районах – местами небольшие дожди, температура ночью от +3 до +10, днем от +11 до +18, ветер южный 8-13 м/с.

В центральных районах – местами небольшие дожди, дожди, температура ночью от +1 до +10, днем от +7 до +16, ветер различных направлений 5-13 м/с.

В северных районах – местами небольшие дожди, дожди, (Охотский муниципальный район – без осадков), температура ночью от -3 до +6, днем от +7 до +13, ветер различных направлений 6-13 м/с.

Как сообщают гидрологи. Уровень воды у Хабаровска составляет 503 сантиметра. За прошедшие сутки он уменьшился на 8 сантиметров. Это меньше отмети опасного явления, но все еще на 53 сантиметра выше, чем неблагоприятное явление. В течение двух ближайших суток вода спадет еще на 20 – 25 сантиметров.

У Комсомольск-на-Амуре в ближайшие 2-4 дня существенного изменения уровня воды не ожидается, ниже по течению продолжится подъем. В Ульчском районе у села Циммермановка максимальный уровень воды 720-730 сантиметров (опасное явление – 750 сантиметров) ожидается 4-7 октября.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.